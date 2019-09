La Juventus scende in campo alle 18 contro il Verona e questa mattina Maurizio Sarri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Ieri ha provato Demiral al posto di De Ligt, Bentancur per Pjanic, Ramsey al posto di Khedira e Paulo Dybala per Gonzalo Higuain. L'argentino e il gallese, salvo sorprese, saranno in campo dal 1' contro la squadra di Juric mentre gli altri restano in ballottaggio anche se la sensazione è che possano partire titolari. In porta ci sarà Gigi Buffon, pronto al suo secondo esordio in maglia bianconera.