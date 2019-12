Maurizio Sarri ha due dubbi in vista del match di questo pomeriggio contro l'Udinese. Il tecnico bianconero ha scelto gran parte della formazione che scenderà in campo contro i friulani ma restano ancora due dubbi: uno in attacco e uno in difesa. Dietro è testa a testa tra Danilo e De Sciglio mentre in mezzo al campo giocherà uno tra Rabiot ed Emre Can. Davanti non ci sono dubbi: Bernardeschi dietro a Ronaldo e Dybala.