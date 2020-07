Maurizio Sarri ha un dubbio a centrocampo per Juve-Torino. Secondo Tuttosport il tecnico toscano è indeciso sull'impiego di Blaise Matuidi, già partito in panchina contro il Genoa. L'ex PSG sarebbe in ballottaggio con Adrien Rabiot, autore di una buona prova a Marassi. Da quanto ci risulta Sarri dovrebbe scegliere Matuidi per completare il centrocampo con Miralem Pjanic e Rodrigo Bentancur, titolari inamovibili della mediana bianconera. In porta dovrebbe giocare Gigi Buffon pronto a diventare il calciatore con più presenze di sempre in Serie A.