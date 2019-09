Domani alle 15.00 la Juventus scenderà in campo allo Stadium contro la Spal. Con i problemi di coperta corta di cui soffre la rosa in questo momento, alcune scelte di Sarri sono quasi obbligate: altre invece, potrebbero essere delle sorprese alquanto singolari. Emergenze o meno, turnover o quant'altro, Maurizio Sarri riparte da una certezza: tra i pali, torna Gianluigi Buffon, una settimana dopo l'ultima contro il Verona.



Davanti a Buffon, nel reparto più falcidiato dai forfait, troverà spazio a destra Cuadrado, spalla della coppia centrale Bonucci-De Ligt. A sinistra, invece, ecco la prima sorpresa, forse la più stuzzicante: Blaise Matuidi terzino sinistro, in versione amarcord dopo le tredici partite fatte in quel ruolo al Saint-Etienne dieci anni fa. Certo, il francese è indispensabile, ed effettivamente sembra il giocatore più adatto ad arare chilometri sulla fascia, come avrebbe fatto Alex Sandro.



A centrocampo, perno centrale sarà Miralem Pjanic, match winner a Brescia che cerca di riconfermare la sua crescita nel gioco di Sarri. Accanto al bosniaco le due mezzali saranno Rabiot, alla seconda consecutiva, e Khedira. In ballottaggio con il tedesco, resta comunque Emre Can, il primo dei due dubbi di Sarri. Ramsey si prenderà la trequarti, Ronaldo invece ritorna al suo posto in attacco: l'altra incognita sarà quindi sul partner del portoghese. O Dybala, e la possibilità è stata aperta anche oggi in conferenza, oppure Higuain, confermando la coppia favorita in questo avvio di stagione.







PROBABILE FORMAZIONE



Juventus (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot, Ramsey, Ronaldo, Dybala.