Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport Maurizio Sarri potrebbe non utilizzare il tridente nel match di oggi contro il Parma. Gonzalo Higuain, infatti, è in ballottaggio con Aaron Ramsey per un posto da titolare nello scacchiere bianconero che Sarri ha in mente. Il gallese, se impiegato, agirebbe da trequartista con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo a completare l'attacco della Juventus contro i crociati.