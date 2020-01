Un ballottaggio in difesa per Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta Tuttosport, il tecnico bianconero deve decidere il terzino destro per la sfida di questa sera, pensando anche al match di mercoledì sera contro la Roma in Coppa Italia. Contro i crociati potrebbe partire dal 1' Juan Cuadrado oppure Danilo che si gioca un posto sulla sinistra dove Alex Sandro potrebbe rifiatare, ancora fuori Mattia De Sciglio che potrebbe tornare a disposizione per il prossimo match di campionato contro il Napoli.