La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa per preparare la sfida di campionato contro l'Inter. Maurizio Sarri ha lavorato a livello tattico ed ha già deciso la difesa che scenderà in campo a San Siro domenica sera. Scelte obbligate sui laterali dove ci saranno Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. In mezzo confermatissimi De Ligt e Bonucci che nelle ultime due partite tra campionato e coppa hanno permesso alla difesa della Juve di non subire gol e neanche un tiro in porta.