Alex Sandro è infortunato e non sarà a disposizione contro il Bologna. Come ha ricordato ieri Maurizio Sarri: "Siamo rimasti con tutti destri, ma Mattia e Danilo possono adattarsi benissimo. Non abbiamo grandissimo problema in questo senso". Le indicazioni che arrivano dalla Continassa dicono che sarà De Sciglio a sostituire il terzino brasiliano che si è fatto male nella finale di Coppa Italia e resterà fuori almeno 20 giorni.