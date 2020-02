Maurizio Sarri scioglierà i dubbi sulla formazione anti-Verona nelle prossime ore ma le scelte in difesa del tecnico toscano sono praticamente scontate. Fuori Danilo, infatti, sugli esterni difensivi sono solo tre i nomi su cui Sarri può contare: Alex Sandro, Cuadrado e De Sciglio, rientrato da poco da un infortunio. In mezzo alla difesa sono a disposizione solo in tre De Ligt, Bonucci e Rugani che parte dietro nelle gerarchie rispetto ai due colleghi di reparto.