Almeno un cambio a centrocampo per Maurizio Sarri che oggi siederà in panchina all'Allianz Stadium da allenatore della Juve per la prima volta in carriera. Ieri, nell'allenamento di rifinitura, il tecnico bianconero ha provato Ramsey al posto di Khedira e Bentancur al posto di Pjanic. Sono questi i cambi a centrocampo che Sarri ha in mente. In questo momento, a quattro ore dal calcio d'inizio, il gallese è in vantaggio su Khedira mentre il ballottaggio tra Bentancur e Pjanic per la cabina di regia è più serrato.