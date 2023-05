Non ha ancora sciolto tutti i dubbi Massimiliano Allegri in vista di Siviglia-Juve. Uno di questi riguarda la difesa, dove si contendono un posto dal primo minuto Gatti e Alex Sandro per affiancare gli inamovibili Bremer e Danilo. Chi invece sembra aver superato la concorrenza è Fagioli, pronto a riprendersi una maglia da titolare anche in Europa a discapito di Miretti.