Formazione e indisponibili: cosa ci dice la rifinitura di Juventus-Monza

Indisponibili Juve, chi ce la fa e chi no

Allenamento serale alla Continassa per la Juventus , che ha scelto di sfuggire al primo caldo estivo su Torino e, allo stesso tempo, abituarsi all’orario della sfida di domani sera contro il, in programma alle 18. Una partita fondamentale per i bianconeri, che dopo la dolorosa sconfitta contro il Parma vogliono rimettersi in carreggiata per centrare l’obiettivo Champions League.Sul fronte degli indisponibili, poche novità: Koopmeiners prosegue il percorso di recupero dal fastidio al tendine e, come già successo nella trasferta emiliana, non sarà a disposizione di Igor Tudor. Stesso discorso per Dusan Vlahovic, fermato da un sovraccarico muscolare, e per Federico Gatti, che sta lavorando per tornare in campo ma non è ancora pronto. I tre puntano al rientro per la trasferta contro il Bologna, prevista per il 4 maggio. Chi invece dovrebbe tornare tra i convocati è il giovane Samuel Mbangula, che da qualche giorno si allena stabilmente con il gruppo.

Juve-Monza, le probabili scelte

Juve-Monza, le probabili formazioni

Di Gregorio

Kalulu

Renato Veiga

Kelly

McKennie

Locatelli

Thuram

Cambiaso

Nico Gonzalez

Yildiz

Kolo Muani

Per quanto riguarda la formazione, poche sorprese. Tra i pali ci sarà Di Gregorio, protetto dal terzetto difensivo composto da Kalulu, Renato Veiga e Kelly. Sulla corsia di destra agirà Weston McKennie, mentre in mezzo al campo spazio alla collaudata coppia Thuram-Locatelli. Sulla fascia sinistra dovrebbe esserci Cambiaso, anche se Timothy Weah insidia l’ex Genoa in quello che sembra essere l’unico vero ballottaggio di formazione.Davanti, l'unica punta sarà Kolo Muani , supportato alle spalle da una coppia di trequartisti: il giovane talento Kenan Yildiz e Nico Gonzalez. Tudor si affiderà così a un mix di esperienza e freschezza per cercare di scardinare la difesa del Monza e riprendere il cammino verso l’Europa che conta.La Juventus si presenta dunque con una squadra rimaneggiata ma determinata, pronta a rispondere con carattere e qualità dopo l’ultima delusione. La partita contro il Monza rappresenta un bivio importante: vincere significherebbe rilanciarsi in chiave Champions e restituire fiducia a un ambiente che, nonostante tutto, vuole ancora raggiungere l’unico obiettivo rimasto.