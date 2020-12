La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del calcio (IFFHS) ha stilato la formazione ideale dell'anno e tra gli undici compare un solo calciatore della Serie A, lo juventino Cristiano Ronaldo. Questi i giocatori scelti: Neuer, Alexander Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies, Thiago Alcantara, De Bruyne, Kimmich, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Messi. Come si può notare, diversi sono i calciatori scelti che militano nel Bayern Monaco vincitore della Champions League dello scorso anno. Per Ronaldo, invece, l'ennesimo traguardo personale raggiunto e una grande soddisfazione anche per la Juventus, unica squadra italiana presente in lista grazie a CR7.