Luis Suarez, ex obiettivo di mercato della Juventus e pietra dello scandalo per l'esame truffa sostenuto all'Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana, alla fine si è trasferito all'Atletico Madrid. Un grande ex colchonero nonché compagno del Pistolero nella nazionale dell'Uruguay, vale a dire Diego Forlan, ha parlato oggi pomeriggio di Suarez: "Quanto manca al Barcellona? Nella vita nessuno è imprescindibile: loro hanno Messi, Griezmann, Coutinho, Ansu Fati... Luis non c'è più e resterà sempre una leggenda blaugrana. Adesso ce lo godiamo noi dell'Atletico."