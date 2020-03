A Foot Mercato, l'ex attaccante dell'Atletico Madrid Diego Forlan ha spiegato in quale squadra, e perchè, vedrebbe bene il compagno di nazionale Edinson Cavani: "Immagino il Matador con la maglia del Boca Juniors. E' una delle squadre migliori del Sud America, come il River Plate, per lui rappresenterebbe una bella sfida".