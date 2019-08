Diego Forlan, ex attaccante di Manchester United, Atletico Madrid e Inter, ha parlato in un'intervista al Mirror, attaccando Cristiano Ronaldo: "Ronaldo era una persona egoista nello spogliatoio, non come Beckham. Voleva sempre essere vicino ad uno specchio, passava l'intera giornata a guardarsi allo specchio".



BECKHAM VS FERGUSON - "Nello spogliatoio, hanno iniziato ad insultarsi a vicenda. Ogni insulto era peggiore del precedente, entrambi volevano avere l'ultima parola. Quando tutto sembrò finito, Beckham disse ancora qualcosa. Ferguson si voltò, vide una scarpa e diede un calcio verso Beckham. Un tacchetto lo colpì sulle sopracciglia e lo tagliò. Tutti abbiamo visto il sangue, pensavamo non potesse essere reale. Meno male che Keane e Van Nistelrooy li separarono".