La classifica annuale di Forbes sui personaggi più ricchi del pianeta ha incoronato Elon Musk (patrimonio di 244 miliardi di dollari) a livello mondiale e Giovanni Ferrero (patrimonio di 38 miliardi di dollari). John Elkann, scrive Tuttosport, è 43° in Italia e 1725 al mondo con 1,7 miliardi, alla pari con Giovanni Arvedi, patron della Cremonese. Rimanendo sul calcio,Renzo Rosso, titolare della Diesel e patron del Vicenza è 29° con 3,1 miliardi. Marco e Veronica Squinzi, Mapei-Sassuolo, sono al 56° posto con 1,2 miliardi a testa. Antonio Percassi dell’Atalanta è 61° con 1,1 miliardi e Danilo Iervolino della Salernitana solo un gradino più basso con un miliardo netto. Tra i primi in Italia compare anche Diego Della Valle, ex patron della Fiorentina, al 56° posto con 1,2 miliardi di patrimonio.