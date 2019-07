Premessa: ci sono tutti gli sport. Forbes non si limita al calcio, ma stila la lista dei 50 club dal maggior valore al mondo. La classifica, dominata dai colossi americani di NFL e NBA, ha anche un po' di calcio, ma non i bianconeri. ​Dal Real Madrid terzo, seguito da Barcellona (quarto) e Manchester United (sesto), passando per il Bayern Monaco diciassettesimo e al venticinquesimo posto del Manchester City. In coda alla classifica ci sono invece il Chelsea (trentaduesimo), l'Arsenal (quarantaduesimo) ed il Liverpool (quarantacinquesimo). Nessuna italiana tra le prime 50.