"Le giacche anthem Adidas 24-25 Elite Team presentano loghi metallici argentati sorprendenti: possiamo anticipare quelli di Manchester United, Real Madrid, Arsenal, Bayern Monaco e, che saranno lanciati già nel maggio 2024". Lo scrive il sito specializzato Footy Headlines.Le nuove giacche anthem Adidas 24-25 elite team sono caratterizzate dai loghi metallici argentati, sia per il logo Adidas che per lo stemma di ciascun club.Dal punto di vista del design, le giacche anthem Adidas 24-25 sono molto pulite. Ogni squadra ha un colore principale diverso, senza altri colori tranne per i loghi metallici argentati. Nero per la Juventus, bianco per il Real Madrid, blu navy per l'Arsenal, rosso scuro per il Bayern Monaco e rosso acceso per il Manchester United.