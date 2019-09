Dai documenti rivelati con Football Leaks,l'omologo calcistico del celebre caso WikiLeaks che coinvolse Julian Assange, spuntano le cifre monstre del contratto di sponsorizzazione che lega Nike a Cristiano Ronaldo. Il portoghese, tra gli uomini di punta della casa di abbigliamento sportivo, guadagnerà infatti 162 milioni di euro dalla firma del suo ultimo contratto fino al 2026. Come riportato dal settimanale tedesco Der Spiegel e da Bild, Ronaldo ha un bonus Pallone d'Oro da 4 milioni a premio, oltre ad un bonus annuale da 3,6 milioni di euro. La Nike, ovviamente, non si sbilancia, preferendo non commentare i contratti dei suoi atleti.