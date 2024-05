Football Benchmark, valore d'impresa: la classifica

La classifica

32. Real Sociedad - 391 milioni di euro (Nuova)

31. Sporting Lisbona - 394 milioni (Nuova)

30. Villarreal - 424 milioni (-12%)

29. Lazio - 445 milioni (+4%)

28. Atalanta - 467 milioni (-19%)

27 Marsiglia - 480 milioni (+27%)

26. Lione – 492 milioni di euro (-13%)

25. Everton – 547 milioni di euro (-1%)

24. Porto – 556 milioni di euro (+21%)

23. Roma – 604 milioni di euro (+9%)

22. Benfica – 628 milioni di euro (+29%)

21. Aston Villa – 633 milioni di euro (+15%)

20. Siviglia – 647 milioni di euro (+15%)

19. Ajax – 684 milioni di euro (+8%)

18. Eintracht Francoforte – 740 milioni di euro (+8%)

17. Napoli – 906 milioni di euro (+28%)

16. West Ham – 1,083 miliardi di euro (+15%)

15. Inter – 1,424 miliardi di euro (+13%)

14. Milan – 1,436 miliardi di euro (+35%)

13. Atletico Madrid – 1,672 miliardi di euro (-8%)

12. Juventus – 1,702 miliardi di euro (-5%)

11. Borussia Dortmund – 1,893 miliardi di euro (+9%)

10. Arsenal – 3,108 miliardi di euro (+35%)

9. Chelsea – 3,264 miliardi di euro (+9%)

8. PSG – 3,293 miliardi di euro (+22%)

7. Tottenham – 3,505 miliardi di euro (+26%)

6. Barcellona – 4,115 miliardi di euro (+17%)

5. Liverpool – 4,189 miliardi di euro (+7%)

4. Bayern Monaco – 4,255 miliardi di euro (+11%)

Nel corso della giornata odierna è uscito il report annuale di, uno studio che calcola la crescita (o la diminuzione) anno per anno, stagione per stagione, delattraverso l'enterprise value, ovvero un valore stipulato dalla società di consulenza attraverso il modello dei multipli del fatturato, correggendo il moltiplicatore in base a un algoritmo che tiene conto di cinque parametri: profitto (rapporto stipendi-ricavi ed Ebit), popolarità (seguito sui social media), potenziale sportivo (valore della rosa), gestione diritti tv ed eventuali stadi di proprietà.Dai dati elaborati emerge come la Juventus sia ancora il primo club in Italia, ma segnalato in calo rispetto all'ultima misurazione.