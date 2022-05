Come racconta Gazzetta, nello studio di Football Benchmark, la Juve decima vale 1597 milioni (+8%), contro i 996 dell’Inter quattordicesima (+14%) e i 578 del Milan quindicesimo che, con un +35% fa segnare il più alto tasso di crescita su base annua. In classifica ci sono pure il Napoli diciottesimo a quota 483 milioni (-0,4%), l’Atalanta ventunesima a 454 e in grande slancio (+25%) come testimoniato dal passaggio di maggioranza da Percassi all’americano Pagliuca, la Roma ventiquattresima a 413 (+2%) e la Lazio trentaduesima a 302 (+1%).