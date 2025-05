Football Benchmark: Milan e Inter valgono più della Juventus

Getty Images

Quanto vale ora la Juventus

. Questo ciò che emerge dall'ultima edizione dello studio, condotto annualmente da Football Benchmark. È la prima volta nell’ultimo decennio di analisi che le due squadre milanesi superano la Vecchia Signora in termini di "valore d'impresa", un cambiamento significativo rispetto a cinque anni fa.Dallo studio emerge che il Milan ha raggiunto una valutazione di 1,808 miliardi di euro, con un incremento del 26% rispetto al 2024. L’Inter si attesta a 1,715 miliardi, in crescita del 20%. La Juventus invece subisce un calo, scendendo a 1,651 miliardi, con una diminuzione del 3% rispetto all’anno precedente.

Il confronto con Milan e Inter



Come viene calcolato il valore d’impresa

Redditività (rapporto tra stipendi e ricavi, oltre all’Ebit);

Popolarità (presenza sui social media);

Potenziale sportivo (valore della rosa);

Gestione dei diritti televisivi;

Proprietà dello stadio.

Le tre principali squadre italiane si trovano oggi in un range di circa 150 milioni di euro, con le due milanesi al comando. Un divario che solo nel 2020 sembrava impensabile: allora, la Juventus valeva 1,73 miliardi di euro, più della somma di Inter e Milan, ferme rispettivamente a 983 e 526 milioni. Questa distanza era il risultato del dominio bianconero nel periodo precedente e della crisi dei due club milanesi, privi di grandi investitori. Tuttavia, dopo la pandemia, la situazione si è ribaltata: Milan e Inter sono tornate competitive in Serie A e hanno brillato in Europa, specialmente i nerazzurri che hanno raggiunto due finali di Champions League in tre anni. La Juventus, invece, ha vissuto difficoltà economiche da cui sta cercando lentamente di uscire., CEO e fondatore di Football Benchmark, ha commentato: “La Juventus ha perso un vantaggio competitivo importante, costruito fino all’inizio della pandemia. L’arrivo di Ronaldo ha portato a una crescita dei costi insostenibile, che solo di recente si sta cercando di ridurre”, riporta La Gazzetta dello Sport.L’enterprise value rappresenta la valutazione economica complessiva di un club, considerando l’insieme degli asset aziendali. Football Benchmark lo calcola utilizzando il metodo dei multipli di fatturato, aggiustato da un algoritmo che prende in considerazione cinque fattori chiave:Per l’edizione più recente del report, sono stati presi in esame i bilanci relativi alle stagioni 2022-23 e 2023-24.