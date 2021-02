L'ex giocatore nerazzurro Davide Fontolan ha parlato di Antonio Conte in collegamento con Sky Sport: "Per me l'allenatore bravo è quello che lavora bene in settimana e poi durante la partita resta seduto a dare qualche indicazione. Ma oggi bisogna costruirsi il personaggio da mettere in mostra davanti alle 60 telecamere puntate addosso, che sta in piedi e si sbraccia. Conte si è creato il personaggio alla Mourinho. Ma con questo non voglio dire che l'allenatore dell'Inter non mi piaccia, anzi è uno dei più bravi di tutti!"