La Juventus irrompe nella corsa a Neymar. Secondo quanto riportano media spagnoli e brasiliani i bianconeri si sono inseriti prepotentemente nella corsa per O'Ney . Fonti vicine al calciatore, intercettate dal quotidiano spagnolo As, dichiarano che Real Madrid e Barcellona sono ancora lontane dall'accordo con il calciatore: "". La Juve avrebbe un asso nella manica in Paulo Dybala, calciatore fortemente gradito al presidente del club parigino Al-Khelaifi.