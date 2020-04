Riaprire prima al Sud? Attilio Fontana, Governatore della Lombardia, ha parlato a Leggo: "Milano mi preoccupa sempre ma mi sembra che siamo in un momento in cui il virus sta rallentando, il contenimento ha avuto successo, i numeri stanno lentamente scendendo. Io speravo scendessero più rapidamente ma credo che siamo nella fase calante dell'infezione". Sulle riaperture: "Io credo che la cosa debba essere valutata con attenzione, il virus è ovunque, non soltanto in Lombardia, c'è anche per esempio in Sardegna. Ci sono delle realtà che possono essere modificate come l'apertura di un eventuale bar in un paesino del sud, ma le interconnessioni in Italia sono tali che non si può pensare che la vita inizi da una parte e da un'altra sia ferma".