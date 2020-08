Dopo Matteo Contini, anche Gaetano Fontana ha parlato a FanPage di Andrea Pirlo. Entrambi hanno condiviso col nuovo allenatore della Juventus il corso da allenatori Uefa Pro. Ecco le parole di Fontana: "Dal punto di vista pratico stava cercando di capire come iniziare a formarsi da allenatore e quale strada tattica intraprendere. Aveva l'idea di partire dal basso, come stava facendo con l'Under 23. Ora in prima squadra inizierà tutto dalla sua grande esperienza. Abbiamo fatto un corso a livello di informazione basato su criteri calcistici e lui ha fin da subito mostrato una grande intelligenza, un’apertura mentale importante sui contenuti moderni calciasti. Si intravedevano già al corso delle qualità che un allenatore deve avere. Si trova di fronte a un’esperienza unica nel suo genere, ma da allenatore sono certo che lo staff lo aiuterà al pari della società".