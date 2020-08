Gli incassi da stadio sono tra le numerose voci di mancato ricavo nei bilanci delle squadre di Serie A in questa annata condizionata dal coronavirus. Ecco cos'ha affermato il governatore della Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione del Gran Premio di Formula 1 di Monza: "Noi quest'anno porremo le basi per consentire a breve di riaprire le strutture sportive e fare in modo che tutti gli appassionati possano tornare a frequentare anche gli stadi. Stiamo parlando con il Cts per capire se valga la pena, io penso si possa andare in quella direzione. Ma stiamo facendo ancora le ultime valutazioni". La riapertura degli stadi, precisa Calciomercato.com, riguarderebbe il 25% della capienza degli impianti.".