Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: “Siamo in un buon momento, abbiamo fatto tanti cambiamenti ma dobbiamo continuare a crescere. Pensiamo solo alla Fiorentina, dobbiamo mantenere la stessa ambizione delle ultime partite. È un modulo nuovo, abbiamo molto da imparare, ma la squadra sta bene, ha fiducia, è motivata".



SU ZANIOLO - “Titolare? Vediamo domani. Ha fatto bene, ma non dobbiamo dimenticarci che non si è allenato molto È importante gestirlo dato che arriva da 6 mesi di infortunio. Per me non è stato un caso. Ho sempre detto la verità. Per me non c'è nessun problema qui. Abbiamo parlato con Nicolò e andava tutto bene​



SU SMALLING - “Niente Europa League per Smalling? Adesso penso solo alla Fiorentina. Non penso al mercato, ma solo alla Fiorentina”.



SU DZEKO - “Sta bene, non è scontento. E' molto motivato. E' importante sentire i giocatori motivati e Dzeko lo è​".



SUL CALENDARIO - “Decisiva per il quinto posto? Non lo so, non so il calendario del Milan, dobbiamo pensare a noi e a vincere contro una squadra che sta bene”.