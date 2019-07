Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma, è stato presentato oggi in conferenza stampa. In particolare, ha parlato del futuro di Nicolò Zaniolo, grande obiettivo di mercato della Juventus, e dell'affare Gonzalo Higuain, proprio con i bianconeri:



HIGUAIN - "Sono d'accordo con Petrachi su Gonzalo. Non voglio parlare di giocatori che non sono qui, se arriverà ne parlerò".



DZEKO E ZANIOLO - "Zaniolo ovviamente ha molto talento e nel quale noi crediamo, ma dico una cosa che vale per tutti: conta il presente e il futuro e tutti devono dimostrare di meritare questa squadra. Lui gode della mia fiducia e credo potremo fare grandi cose con questa rosa ma conta la voglia di sacrificio e che mettano i propri interessi dietro alla squadra. Dzeko? Non ci ho parlato ancora, ma so che Petrachi lo ha fatto. Voglio che resti qui solo chi è felice e chi ha voglia di lottare".



INCEDIBILI - "Ci sono delle certezze. Giocatori che fanno parte di questo progetto, ma è il mio primo giorno qui. Domani inizieremo a lavorare e so che ci vorrà del tempo. Sono postivo ed ottimista".



FLORENZI E PELLEGRINI - "Ho avuto l'opportunità di affrontarli e devo complimentarmi con loro. E' fondamentale per me conoscerli oltre le qualità tecniche e quindi come uomini. Carattere e personalità sono fondamentali per me. Sul ruolo dovrò valutare con calma sul campo, dovrò sperimentare e poi vedremo. Qui ci sono esigenze, io esigo un certo tipo di caratteristiche dai miei giocatori ma pure i giocatori stessi tra loro devono farlo. Un capitano, un leader deve esigere qualcosa dai suoi compagni. Spero che abbiano sempre questo livello di esigenza da sè stessi e dai compagni".