Al termine della vittoria contro il Verona, il difensore della Roma Mancini non le ha mandate a dire a Zaniolo per il suo scarso aiuto alla squadra. Posizione condivisa da Fonseca nel post-partita: “Mancini ha sempre un grande atteggiamento e in questo caso ha ragione: Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra, in questa occasione non l’ha fatto. Deve capre che quando entra deve innanzitutto lavorare per la squadra e oggi non mi è piaciuto perché non l’ha fatto. Qui tutti devono aiutare e lavorare per la squadra, non sono soddisfatto del suo atteggiamento”.