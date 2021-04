Pedro Pinto, direttore sportivo della Roma ha parlato della sfida con lo United: "E’ una partita importante per la Roma e per il calcio italiano. Ci aspettiamo una gara difficile ma siamo qui per fare un buon risultato. E’ solo l’andata, vogliamo essere concentrati per fare un buon risultato e riscrivere la nostra storia. Poi, su Fonseca: "E’ stato sempre un grande professionista, anche quando non ero ancora arrivato ha lavorato bene per la Roma. Oggi non è il giorno adatto per pensare al futuro, contano i 90 minuti e Paulo è il primo a pensare questo". Per i giallorossi c'è Sarri.