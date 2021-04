Paulo Fonseca, allenatore della Roma, si è espresso molto chiaramente sulla SuperLega a ESPN: "Ero molto preoccupato, ma ora sono molto orgoglioso di fare parte di questo gioco, abbiamo dato un esempio al mondo. La cosa che conta di più sono i tifosi. Capisco che i grandi club vogliano più soldi, ma sono anche quelli che ne spendono di più. Sono loro che pagano 100 milioni a giocatore e questo crea problemi per le piccole. È puro egotismo. Per questo ringrazio i tifosi, i giocatori, gli allenatori e tutti coloro che hanno preso posizione contro la Superlega: avrebbe potuto uccidere il calcio vero. E quello che è successo in Inghilterra, con i tifosi in strada a farsi sentire, è stato fantastico."