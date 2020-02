Paulo Fonseca, allenatore della Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sports. Il tecnico dei giallorossi si è soffermato sul futuro del diifensore Chris Smalling, accostato qualche giorno fa anche alla Juventus di Maurizio Sarri: "Mi piacerebbe che Smalling restasse qui a Roma, ne stiamo parlando. Non so se sia possibile a causa della situazione con il Manchester, ma vorrei tanto che restasse con noi perché è molto importante. Un Grande giocatore e un grande uomo. Ha un atteggiamento positivo e per questo e altri motivi sarei felice se restasse a Roma".