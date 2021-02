In occasione della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benevento, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato anche dell’evoluzione dell’ex Juventus Spinazzola: "Un po' è stato il modulo, un po' la mancata cessione (all'Inter, ndr). Il modulo è importante perché così lo favorisce, è il principale motivo della sua stagione. Giocando tanto, poi il calciatore acquista fiducia".



ZANIOLO - "Stiamo lavorando soprattutto affinché torni al meglio. Con il lavoro che stiamo facendo non è importante il mese o il giorno, ma farlo bene. La voglia di Nicolò è importante in questo processo".