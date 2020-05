Fonseca non ha dubbi e sfida tutti. L'allenatore della Roma ha parlato così a Espn: "Quest'estate siamo ripartiti da 15 nuovi calciatori, un nuovo CEO (Guido Fienga), un nuovo direttore sportivo (Gianluca Petrachi) e un nuovo allenatore. Stiamo creando un nuovo progetto e siamo ancora all'inizio. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto finora, stiamo migliorando molto e penso che in breve tempo saremo una delle squadre più forti del campionato".



ZANIOLO - "Zaniolo è un talento naturale meraviglioso e quest'anno è migliorato ulteriormente. Prima era come un uomo selvaggio che seguiva il suo istinto, adesso capisce meglio il gioco e prende le decisioni giuste. Ha solo 20 anni, non ho dubbi che tra qualche anno sarà uno dei migliori giocatori d'Europa".