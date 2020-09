1









Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla a Dazn dopo lo 0-0 in casa del Verona. Impossibile non parlare di Edin Dzeko, in panchina per 90 minuti: "Non possiamo dire che sarebbe stato diverso, penso che abbiamo fatto un buonissimo primo tempo sbagliando 4-5 occasioni per fare gol, se segniamo la partita cambia. Nel secondo tempo col gioco lungo del Verona abbiamo sbagliato sulla seconda palla, nel finale abbiamo creato altre occasioni per segnare".



MERCATO - "Perché non ha giocato? E' stata una settimana difficile, ho fatto questa scelta per preservarlo. Devo dire che abbiamo bisogno di un altro attaccante, stiamo lavorando per trovare la migliore soluzione ma abbiamo bisogno di un altro attaccante che attacchi bene lo spazio. Con che maglia giocherà Dzeko la prossima partita (Roma-Juve ndr)? Vedremo. In una situazione normale avrebbe giocato al 100%? Si'



A SKY - Il tecnico giallorosso è poi intervenuto a Sky Sport: “Perché l'ho convocato? Era importante che stesse sul gruppo e farlo giocare in caso di bisogno. Non c’è stato bisogno di farlo entrare. Non ha voluto giocare? No, ​ho deciso io. Io parlo con i giocatori, ma decido io. Milik? ​Non parlo di Milik, non è un nostro giocatore. Se arriva ne parlo”