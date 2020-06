1









Manca poco e la Serie A tornerà in campo. Dopo la ripresa degli allenamenti, i giocatori sono pronti a tornare a giocare e di conseguenza è pronta a ripartire anche la lotta scudetto. Una sfida che in questi mesi di stop non si è mai fermata. Juve-Lazio la sfida che tutti aspettano tra due squadre che distano solo un punto. A parlare della possibilità di scudetto dei biancocelesti è stato Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ai microfoni di ‘Lalaziosiamonoi.it’. Ecco le sue parole: "Scudetto alla Lazio? Non scherziamo! Vincere il titolo è difficilissimo, vedremo chi la spunterà".