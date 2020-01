Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma sta studiando le contromosse per la delicata sfida di domenica all'Olimpico contro la Juventus. Infatti, la sfida tra due tecnici giochisti come Maurizio Sarri e Paulo Fonseca vedrà molti spunti tattici da analizzare, specialmente secondo quanto filtra da Trigoria. L'allenatore giallorosso sta valutando l'opzione "difesa a tre" per provare ad ingabbiare le due punte con trequartista annesso del 4-3-1-2 di Sarri.