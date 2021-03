Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha esternato in conferenza stampa tutta la sua contrarietà al rinvio di Juventus-Napoli, inizialmente in programma mercoledì 17 marzo e adesso fissata per il 7 aprile: "Onestamente a me non piace commentare quando non conosce bene le ragioni dello spostamento della gara. Preparare tre partite in una settimana è diverso dal prepararne due. Noi dovremo preparare una partita col Napoli subito dopo quella in Ucraina. Da allenatore è difficile capire perché l'hanno rinviata, se invece fossi Gattuso sarebbe normale preferire non giocare Juve-Napoli".