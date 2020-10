"La squadra sta bene, abbiamo giocato bene le ultime partite facendo molti gol. Se facciamo un paragone con la stagione scorsa stiamo meglio. Oggi è vero abbiamo cambiato tanti giocatori ma abbiamo giocato senza l'intensità che voglio. Rinforzi a gennaio? Vedremo. In questo momento non abbiamo molti giocatori. È una rosa difficile da gestire in questo momento. La squadra sta giocando meglio di quando abbiamo finito la stagione scorsa. Io sono fiducioso per quello che la squadra sta facendo in campionato. Sento il presidente molto vicino alla squadra. È chiaro che abbiamo bisogno anche di un direttore sportivo". Il messaggio di Fonseca, allenatore della Roma, è chiaro. Dopo lo 0-0 contro il CSKA Sofia ecco l'allarme, che in qualche modo chiama in causa anche la Juventus. Nelle scorse settimane, infatti, il club giallorosso ha concretamente sondato Fabio Paratici. Ora le strade sembrano portare all'ex Chelsea Emenalo.