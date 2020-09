Dopo l'amichevole di ieri contro il Cagliari, nella quale l'obiettivo della Juve Edin Dzeko ha giocato titolare, ha parlato l'allenatore della Roma Paulo Fonseca: "Il nostro mercato non è un discorso chiuso: abbiamo giocatori che devono uscire ed entrare, stiamo trovando con il presidente Friedkin e con l'ad Fienga le migliori soluzioni, stiamo lavorando per migliorare". Tra i giocatori in trattativa c'è Dzeko, il cui eventuale arrivo alla Juventus è vincolato all'arrivo a Roma di Arkadiusz Milik dal Napoli. Snodi di mercato su cui vi stiamo quotidianamente aggiornando su ilbianconero.com.