L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha rilasciato un'intervista ad As a pochi giorni dalla sfida con il Siviglia in Europa League. Il tecnico ha parlato anche della sua prima stagione in Serie A: "Il calcio italiano è stato una grande sorpresa per me, ha un livello altissimo. Sapevo che le squadre fossero forte e organizzate, ma non si difendono soltanto. Il miglior marcatore d'Europa è stato Immobile, è un campionato offensivo, con molti gol e spettacolo".



DZEKO - "E' un giocatore speciale. Ha fatto 16 gol, ma senza calciare i rigori. Ci sono altri giocatori in Italia che hanno fatto molti gol, ma tirando i rigori. Ha qualità ed esperienza enormi, non è facile oggi incontrare giocatori così".



SU ZANIOLO E PELLEGRINI - "Ci sono anche Mancini, Ibanez, Diawara, Veretout, Carles Perez, Villar, Kluivert, Under...La nostra squadra è piena di giocatori giovani che possono essere il futuro della Roma".



SULLA JUVE - "Ci sono due possibilità per essere più forti. Una è investire come investono Juve e Inter, ma la Roma ora non ha queste possibilità. Oppure dando continuità e fare un lavoro per costruire il futuro: questo è il nostro cammino".