Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina: “Affronteremo una squadra forte, hanno fatto un mercato importante prendendo giocatori di qualità e d'esperienza. Hanno tante soluzioni e giocano molto bene, non sarà una gara semplice. Noi stiamo bene, siamo cresciuto rispetto all'anno scorso e ci conosciamo di più: abbiamo fiducia nel nostro gioco. Vogliamo fare meglio della stagione passata, anche se le favorite per lo scudetto restano Juve e Inter".