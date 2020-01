Così Fonseca in conferenza dopo la sconfitta contro la Roma: "Avrei rigiocato la partita con gli stessi messi dal primo minuto. Mercato? Stiamo lavorando, vediamo, non voglio dire più di mercato".



ERRORI - "Non abbiamo giocato male, la squadra ha giocato bene fino agli ultimi 30 metri, dopo la differenza è l'efficacia. La prima volta che la Juve è salita ha fatto gol, la seconda ha fatto gol. Poi un calcio da fermo. La differenza è la qualità dei giocatori. Noi abbiamo giocato fino agli ultimi 30 metri ma in questo momento sbagliamo molto"



DERBY - "Sono pronti, che giocatori abbiamo per giocare a sinistra? Abbiamo solo Kluivert. Diawara? Un trauma al ginocchio. In questo momento abbiamo problemi in difesa".



JUVE - "Ha iniziato la partita in un modo diverso. In campionato aveva il rombo, oggi 4-3-3, è difficile quando loro hanno un'opportunità e fanno un gol. E' difficile quando salgono e fanno gol. Questa Juve è molto forte, è difficile lottare contro una squadra con la qualità della Juve".