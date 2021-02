di CC, inviato allo Stadium

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, analizza la sconfitta con la Juve in conferenza.



CON LE BIG - "E' la verità, non abbiamo vinto con le grandi squadre. Non meritavamo sconfitta, differenza nella efficacia, Juve con 3 tiri e 2 gol, noi 13-14 tiri ma non abbiamo fatto gol, la squadra ha avuto il coraggio il fare il suo gioco, la Juve ha abbassato le linee e penso che abbiamo possibilità di fare meglio all'ultimo momento".



DZEKO OUT - "Dzeko out per scelta tecnica, Borja sta giocando bene ed è stata una scelta mia. Ambizione? Abbiamo visto tutti l'ambizione di questa squadra, non è facile fare una partita qui come l'abbiamo fatta. Non ho dubbi sull'ambizione della squadra".



PELLEGRINI - "Pellegrini? Non voglio cercare scuse, parlo di chi ha giocato. Ho fiducia in tutti. Cristante ha giocato bene, non è una scusa non avere Pellegrini o Pedro o Smalling. Hanno fatto una grandissima partita".



DZEKO - "Dzeko è un calciatore come gli altri, deve lavorare come sta facendo e la scelta è mia poi".



2 PUNTE - "Io penso che non abbiamo avuto necessità. La squadra stava giocando bene, magari giocare con 2 il primo tempo era strano per la squadra, possiamo fare in qualche modo, ma non ho sentito necessità"