In un’intervista rilasciata a O Jogo, Paulo Fonseca è tornato sul match perso in campionato contro la Juventus: "Non possiamo negarlo. Ovviamente è importante ottenere i 3 punti e vale lo stesso se si ottengono contro la Juve o contro l’Udinese. Penso che il problema nei big match sia stato il risultato, non la prestazione che è stata buona. Un esempio è il match contro la Juventus: li abbiamo costretto a fare un gioco difensivo. Hanno fatto 3 tiri e 2 gol. Abbiamo giocato male nel derby e nel secondo tempo contro l’Atalanta ma, nella maggior parte dei casi, siamo stati molto competitivi".