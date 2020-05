1









Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla ai microfoni di Fox Sport Brasile della possibile ripartenza del calcio: "Penso che ci siano le condizioni per giocare il resto del campionato. È vero che le condizioni qui in Italia sono difficili, ma negli ultimi tempi ci sono stati miglioramenti nei numeri del contagio. Io sono favore di creare le condizioni di sicurezza per tornare a giocare. La speranza è di tornare in campo a breve. Stipendi? È un momento molto difficile per tutti e quindi abbiamo deciso di collaborare col club".



GLI ARBITRI - "Gli arbitri italiani sono molto bravi, in Italia c'è una delle migliore scuole arbitrali al mondo. In Portogallo si sta creando la condizione di professionalizzazione degli arbitri, il loro livello sta migliorando molto".



CALCIO DIFENSIVO IN ITALIA? - "È vero che c'è questa immagine che il calcio italiano sia molto difficile. Ora che sono qui, posso vivere questa situazione e dire che è vero che le squadre italiane sono molto forti del punto di vista difensivo, con una organizzazione difensiva molto rigorosa, difficile da scardinare. Ma c'è da dire anche che in questo momento che sono a casa ho verificato in quali campionati europei si fanno più goal e la Serie A è la seconda per numero di goal segnati subito dietro al campionato inglese".



RONALDO - "Purtroppo non ho visto Eusebio giocare dal vivo, ero molto piccolo, ma so ovviamente che è stato uno dei migliori del mondo. Ma non ho dubbi di affermare che le cose che sta facendo Cristiano Ronaldo sono al di sopra di quelle fatte da qualsiasi altro calciatore portoghese. Posso dire che CR7 ha già superato Eusebio, nonostante sia nato anch’io in Mozambico come Eusebio e ho una grandissima ammirazione per lui”.



EUROPA LEAGUE - "La Roma è in un periodo di totale trasformazione. Ha un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo e una squadra nuova. Stiamo costruendo le basi. Vorremmo arrivare in Champions o attraverso il campionato sia attraverso l'Europa League, dove dobbiamo giocare contro il Siviglia, una squadra molto forte e una grande tradizione in questo torneo. Il nostro obiettivo è arrivare lontano in Europa League”.