Alla vigilia della super sfida contro l’Inter, il tecnico della Roma Fonseca ha fatto il punto in conferenza stampa, spiegando l’accaduto con protagonista Zaniolo: “Si è esagerato con le critiche a Zaniolo? Sono molto diretto e frontale io. Se una cosa non mi piace, non mi piace. Ma è una cosa normale, non ho nessun tipo di problema con Zaniolo, è il calcio. Ho parlato con lui, le cose sono a posto, va tutto bene, è un giocatore importante per noi e abbiamo piena fiducia in lui. Mi sono confrontato con lui e sta bene, non c’è alcun problema con Zaniolo”.