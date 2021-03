Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della sua squadra contro il Parma, tornando anche sul rinvio di Juve-Napoli: "Se non ci sentiamo tutelati dalla Lega sulla questione rinvio di Juve-Napoli? La società ha fatto quello che doveva fare. Se c’è un regolamento dobbiamo seguire il regolamento".



PARMA - "Alla prima opportunità il Parma ha fatto gol. Una squadra che vuole andare in Champions non può prendere un gol così. E' cambiata la partita: il Parma aveva bisogno dei tre punti, dopo il gol si sono chiusi e abbiamo avuto difficoltà".



DZEKO - "Oggi Dzeko ha lavorato molto per la squadra, ma non gli è mai arrivata una palla buona contro una squadra che difende così bassa. Non è un problema degli attaccanti ma collettivo".